Kasganj News: श्री राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष समेत पांच पर प्राथमिकी दर्ज

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एक गांव की रहने वाली ने महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह शनिवार शाम करीब 3:40 बजे अपने खेत पर बाजरा का गट्ठर इकट्ठा कर रही थीं। उसी दौरान गांव के ही रहने वाले आरोपी राजू चौहान, रामकमल उर्फ नन्हे, रिंकू, कन्हैया और आकाश अपने ट्रैक्टर से खेत के पास अवैध खनन कर रहे थे। इसका विरोध किया तो आरोपी भड़क गए। पीड़िता को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद उससे अभद्रता करने लगे। जब पीड़िता ने जोर-जोर से चिल्लाकर पुकार लगाई तो पास के खेत में काम कर रहे उनके भाई उन्हें बचाने दौड़े। इस पर आरोपी ने ट्रैक्टर पर रखी लोहे की रॉड उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। आरोपी राजू चौहान श्री राजपूत करणी सेना का जिलाध्यक्ष है।मामले में करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर से गांव के परिचित गोबर डालकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कटीले तार पड़े होने का विरोध करने पर उनका दूसर पक्ष के लोगों से विवाद हो गया था। विपक्षी लोगों ने महिला को गुमराह करके शिकायत में उनका नाम दर्ज करा दिया। मामले में एसपी से मुलाकात करके निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई जाएगी।सीओ अमित कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।