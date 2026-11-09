Kasganj News: सोमवती अमावस्या पर लगाई आस्था की डुबकी

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गंगा स्नान से पहले कई श्रद्धालुओं ने मुंडन संस्कार कराया और तीर्थ पुरोहितों से पूर्वजों की आत्मशांति के लिए पूजन-अनुष्ठान कराया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थ पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी और हरि की पौड़ी की परिक्रमा की। इस दौरान हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्रद्धालुओं ने परिक्रमा मार्ग में बैठे जरूरतमंदों को वस्त्र और अनाज दान किया।श्रद्धालुओं ने क्षेत्राधीश वराह मंदिर पहुंचकर भगवान वराह के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पैरावनी की। इसके अलावा बालाजी दरबार, रघुनाथजी, सोमेश्वर दरबार, सिद्ध हनुमान, द्वारिकाधीश, मानस मंदिर, शनि मंदिर, सिद्ध विनायक, राधा-कृष्ण, गंगा माता और पंच महाशक्ति मंदिर में भी दर्शन-पूजन किया।गंगा किनारे लगे मेले में श्रद्धालुओं ने गंगाजली, प्रसाद, देवी-देवताओं की तस्वीरों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी की। वहीं योगमार्ग स्थित महेश दयानंद सोहम आश्रम, प्रेमी बाबा आश्रम, भक्त आश्रम और अमृतानंद आश्रम सहित विभिन्न आश्रमों में भी श्रद्धालु पहुंचे। यहां संतों के लिए अन्न क्षेत्र का आयोजन किया गया। संवाद