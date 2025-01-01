Kasganj News: शराब पीने के दाैरान विवाद, गोली मारने का आरोप

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घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। गांव निवासी संजय कुमार पुत्र विजेंद्र का गांव के ही शैलेंद्र के साथ शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। संजय कुमार का आरोप है कि इसी रंजिश में शैलेंद्र ने उस पर फायर कर दिया जिससे उसकी पीठ पर गंभीर जलन और चोट महसूस हुई।घटना के बाद परिजन घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा ले गए। सूचना मिलते ही गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की और घटनास्थल का जायजा लिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।वर्जनयुवकों के बीच शराब पीने पर विवाद जरूर हुआ था लेकिन शुरुआती जांच में फायरिंग नहीं बल्कि मारपीट की घटना सामने आई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ पटियाली