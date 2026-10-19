फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Elderly person dies due to high blood sugar; 80 patients receive treatment at NCD clinic

Etah News: शुगर बढ़ने से वृद्ध की मौत, एनसीडी में 80 मरीजों को दिया गया उपचार

Mon, 19 Oct 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Elderly person dies due to high blood sugar; 80 patients receive treatment at NCD clinic
एटा। मेडिकल कॉलेज के एनसीडी विभाग में हर रोज रक्तचाप व शुगर के 150 से अधिक मरीजों को उपचार दिया जाता है। सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की वजह से यहां पर सिर्फ 80 मरीजों को ही उपचार दिया गया। वहीं शुगर अधिक होने से एक वृद्ध की मौत हो गई।
विज्ञापन

वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में किशोरी लाल (56) निवासी कुसाढ़ी को परिजन रविवार की रात 9ः30 बजे लेकर आए। यहां उनके बेटे हरीश कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से शुगर की दिक्कत थी। उनका उपचार चल रहा था। रात के समय उनकी शुगर बढ़ने से हालत खराब हो गई। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed