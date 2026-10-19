Etah News: शुगर बढ़ने से वृद्ध की मौत, एनसीडी में 80 मरीजों को दिया गया उपचार

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वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में किशोरी लाल (56) निवासी कुसाढ़ी को परिजन रविवार की रात 9ः30 बजे लेकर आए। यहां उनके बेटे हरीश कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से शुगर की दिक्कत थी। उनका उपचार चल रहा था। रात के समय उनकी शुगर बढ़ने से हालत खराब हो गई। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया।

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एटा। मेडिकल कॉलेज के एनसीडी विभाग में हर रोज रक्तचाप व शुगर के 150 से अधिक मरीजों को उपचार दिया जाता है। सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की वजह से यहां पर सिर्फ 80 मरीजों को ही उपचार दिया गया। वहीं शुगर अधिक होने से एक वृद्ध की मौत हो गई।