Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं

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दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से मेधावियों का सम्मान समारोह एटा क्लब में होगा।



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भागवत कथा



- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।







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सत्संग-







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



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रावण दहन



शाम 7 बजे सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में रावण, कुंभकरण मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा।







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रामलीला







रात्रि 8 बजे से सैनिक पड़ाव स्थित रामलीला मैदान में दशासन वध, निशाचरों का संहार लीला का आयोजन होगा।



सम्मान समारोह