Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:51 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:51 PM IST
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सम्मान समारोह
दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से मेधावियों का सम्मान समारोह एटा क्लब में होगा।
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भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।
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सत्संग-
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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रावण दहन
शाम 7 बजे सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में रावण, कुंभकरण मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा।
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रामलीला
रात्रि 8 बजे से सैनिक पड़ाव स्थित रामलीला मैदान में दशासन वध, निशाचरों का संहार लीला का आयोजन होगा।
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दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से मेधावियों का सम्मान समारोह एटा क्लब में होगा।
भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग-
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
रावण दहन
शाम 7 बजे सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में रावण, कुंभकरण मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा।
रामलीला
रात्रि 8 बजे से सैनिक पड़ाव स्थित रामलीला मैदान में दशासन वध, निशाचरों का संहार लीला का आयोजन होगा।