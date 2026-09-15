Kasganj News: ट्रेन की चपेट में आए दंपती, पत्नी की माैत

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सिढ़पुरा थाना के गांव निबऊआ निवासी रामवीर सिंह (70) पुत्र निम्मीलाल अपनी पत्नी स्नेहलता (65) के साथ मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे दवा लेने मथुरा जा रहे थे। रामवीर का हृदय रोग का उपचार मथुरा से चल रहा था और वे हर महीने नियमित रूप से दवा लेने जाते थे।जब वे गंजडुंडवारा में एटा रोड स्थित गनेशपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो फाटक बंद था और ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन की आवाज सुनने के बावजूद दंपती ने जल्दबाजी दिखाते हुए बंद बूम (फाटक) के नीचे से ट्रैक पार करने की कोशिश की। तभी कासगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार साबरमती-लखनऊ एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल रामवीर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया। वहीं, हादसे की खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए।रामवीर की बहन भूरी देवी ने बताया कि दोनों नियमित चिकित्सीय परामर्श के लिए मथुरा जा रहे थे। जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल ने जानकारी दी कि दंपती रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए हैं। महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है।