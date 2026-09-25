Kasganj News: बादलों और ठंडी हवाओं ने दी राहत, दो दिन बारिश के आसार

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिन बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। 26 सितंबर को करीब 10 मिलीमीटर और 27 सितंबर को 21 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान क्रमश: 28 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।26 सितंबर को हवा की गति करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 सितंबर को करीब आठ किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मोहनपुरा कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. आकाश से बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।