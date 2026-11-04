Kasganj News: खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट

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कोतवाली पुलिस के अनुसार, गांव निवासी रूपराम (18) और निखिल कुमार (24) के बीच बुधवार देर शाम 7 बजे दुकान के पीछे स्थित खेत में लेजम (पानी के पाइप) के जरिये सिंचाई करने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों ओर से देखते ही देखते मारपीट हो गई।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्ष के लोगों को तितर-बितर करके मामला शांत कराया।पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।सदर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र बताया कि विवाद में दोनों पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है।