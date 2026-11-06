100 रुपये से शुरू करें निवेश: डाकघर की इस योजना में सर्वाधिक ब्याज, बुढ़ापे में भी मारेंगे मौज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डाकघर की इन बचत योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों और बेटियों को सबसे अधिक ब्याज मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएस) और सुकन्या समृद्धि योजना में सर्वाधिक 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। एससीएस में अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं।प्रवर डाकपाल प्रधान डाकघर प्रतापपुरा देवेंद्र सिंह ने बताया कि दीर्घकालिक व मासिक आय विकल्प में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर 7.7% और किसान विकास पत्र(केवीपी) पर 7.5% ब्याज मिलेगा, जिसमें 115 महीने में जमा राशि दोगुनी हो जाती है। लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर 7.1% और मासिक आय योजना (एमआईएस) पर 7.4% ब्याज तय है।आवर्ती व सावधि जमा में 5-वर्षीय आरडी पर 6.7% और 1 से 5 वर्ष की सावधि जमा (टीडी) पर 6.9% से 7.5% तक ब्याज उपलब्ध है। सामान्य बचत खाते पर 4.0% ब्याज देय है।डाक जीवन बीमा (पीएलआई व आरपीएलआई) में 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पीएलआई में न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 1,000 रुपये है। वहीं, ग्रामीण निवासियों के लिए आरपीएलआई का न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम मात्र 100 रुपये है। दोनों योजनाओं में धारा 80 सी के तहत आयकर छूट और मृत्यु की स्थिति में 10 गुना तक बीमा सुरक्षा का प्रावधान है।