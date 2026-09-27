Kasganj News: बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला का सिर फटा

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ईंट-पत्थर लगने से उसकी दो बेटियां भी घायल हो गईं। महिला को हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।गांव खितौली निवासी अशफाक के 12 वर्षीय बेटे आशिक और उनके साले शमशाद के 16 वर्षीय बेटे मुस्तफा के बीच किसी बात पर शनिवार रात विवाद हो गया था। अशफाक की पत्नी सायरा (40) अपनी भाभी सकीना से इसकी शिकायत करने पहुंची।आरोप है कि इस दौरान सकीना, उसके बेटे मुस्तफा और शमशेर की पत्नी नसीम ने सायरा पर ईंट-पत्थर और लोहे की सरिया से हमला कर दिया। हमले में सायरा का सिर फट गया। वहीं, उसकी दो बेटियां खुशनसीब और परवीन भी घायल हो गईं।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने किसी तरह दो पक्षों को अलग करके शांत कराया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया।अशफाक ने बताया कि शमशाद रिश्ते में उसका साला है। उनके बच्चों में किसी बात पर विवाद हो गया था। उसकी पत्नी शिकायत करने पहुंची तो शमशाद की पत्नी और अन्य परिजन ने अचानक उन पर हमला कर दिया। पत्नी को शुगर की बीमारी है। सिर में चोट लगने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी है।बच्चों के विवाद में परिजन के बीच मारपीट हो गई। मामले में महिला के पति की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। - दुर्गेंश कुमार मिश्र, सीओ सहावर