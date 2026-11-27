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इनमें बुखार और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। गंभीर लक्षणों वाले 17 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे मरीजों में 12 वर्ष से अधिक उम्र के 110 और 12 वर्ष से कम उम्र के 68 मरीज शामिल रहे।सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित मरीजों में 12 वर्ष से अधिक उम्र के 148 और 12 वर्ष से कम उम्र के 61 मरीजों का उपचार किया गया। इस तरह बुखार और सांस की समस्या से पीड़ित कुल 387 मरीज ओपीडी में पहुंचे। अस्पताल में पहुंचे मरीजों में 17 की हालत ऐसी थी कि उन्हें भर्ती करना पड़ा।चिकित्सकों के अनुसार, बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है। समय पर जांच और उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम किया जा सकता है।वर्जनअस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं मौजूद हैं। सेहत प्रभावित होने पर लापरवाही न बरती जाए। बिना चिकित्सक की सलाह के दवा न लें- डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस