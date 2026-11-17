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सोरोंजी थाना क्षेत्र के गांव नगला मोती उर्फ हरनाथपुर निवासी उदल सिंह पुत्र यादराम सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे उनके भतीजे राजेंद्र सिंह, आधार, धीरेंद्र और बॉबी खड़िया पुल के नीचे नहर पर मछली पकड़ रहे थे।उसी दौरान गांव सीयपुर निवासी शेरा, विमलेश, टौनी और जयकेश लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंच गए। अचानक उन सभी पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट की जिससे धीरेंद्र के सिर पर चोट आई जबकि अन्य लोगों के शरीर पर गुम चोटें आईं।हंगामा और मारपीट होने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले।मछली पकड़ रहे युवकों से मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। - आंचल चौहान, सीओ