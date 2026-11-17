Kasganj News: शराब की अवैध बिक्री पर आबकारी टीम की कार्रवाई
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
मोहनपुरा। गांव नगला शीशम में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर मंगलवार को पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने एक घर में पहुंचकर जांच-पड़ताल और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई।
मंगलवार को मोहनपुरा चौकी प्रभारी डॉ. महेश सिंह मय पुलिस बल और आबकारी विभाग की टीम के साथ गांव नगला शीशम पहुंचे। टीम ने गांव निवासी राजकुमार के घर पर पहुंचकर अवैध शराब की तलाश में जांच की।
आबकारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि नगला शीशम गांव में अवैध शराब बेचने की शिकायत मिली थी। अवैध बिक्री की सूचना पर मंगलवार को गांव में जाकर जांच की गई। पूरे घर की छानबीन के बाद मौके से टीम को शराब नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मंगलवार को मोहनपुरा चौकी प्रभारी डॉ. महेश सिंह मय पुलिस बल और आबकारी विभाग की टीम के साथ गांव नगला शीशम पहुंचे। टीम ने गांव निवासी राजकुमार के घर पर पहुंचकर अवैध शराब की तलाश में जांच की।
विज्ञापन
आबकारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि नगला शीशम गांव में अवैध शराब बेचने की शिकायत मिली थी। अवैध बिक्री की सूचना पर मंगलवार को गांव में जाकर जांच की गई। पूरे घर की छानबीन के बाद मौके से टीम को शराब नहीं मिली है।
विज्ञापन