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सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नीबरी निवासी होतीलाल (45) पुत्र मोहनलाल 13 नवंबर को 17 वर्षीय बेटी खुशबू के साथ बाइक से कासगंज आ रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे रास्ते में अचानक बाइक आवारा सांड से टकरा गई। टक्कर लगने से बाइक गिर गई और होतीलाल घायल हो गए थे।मंगलवार को मृतक के भाई लालाराम ने सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को उनकी मौत की सूचना दी। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। परिजन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।