Kasganj News: सांड़ से टकराई बाइक, घायल किसान की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:40 PM IST
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कासगंज। आवारा सांड़ से बाइक टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मंगलवार सुबह मौत हो गई। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी और पैर की हड्डी टूट गई थी। आगरा में उपचार के बाद परिजन उन्हें घर लेकर लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नीबरी निवासी होतीलाल (45) पुत्र मोहनलाल 13 नवंबर को 17 वर्षीय बेटी खुशबू के साथ बाइक से कासगंज आ रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे रास्ते में अचानक बाइक आवारा सांड से टकरा गई। टक्कर लगने से बाइक गिर गई और होतीलाल घायल हो गए थे।
मंगलवार को मृतक के भाई लालाराम ने सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को उनकी मौत की सूचना दी। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। परिजन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नीबरी निवासी होतीलाल (45) पुत्र मोहनलाल 13 नवंबर को 17 वर्षीय बेटी खुशबू के साथ बाइक से कासगंज आ रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे रास्ते में अचानक बाइक आवारा सांड से टकरा गई। टक्कर लगने से बाइक गिर गई और होतीलाल घायल हो गए थे।
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मंगलवार को मृतक के भाई लालाराम ने सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को उनकी मौत की सूचना दी। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। परिजन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।