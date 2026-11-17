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सूची की प्रतियां राजनीतिक दलों को सौंप दी गई हैं और अब नागरिक 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिले के 806 मतदान केंद्रों और 1,190 मतदेय स्थलों पर यह सूची उपलब्ध रहेगी।मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय, ईआरओ कार्यालय या अपने बूथ पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। जो युवा 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष के हो रहे हैं वे नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।नागरिकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट, निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in, electoralsearch.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन एप पर सूची ऑनलाइन उपलब्ध है। किसी भी सहायता के लिए कलेक्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर (05744-272088) या टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।बूथों पर विशेष रूप से 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे जहां मतदाता सूची की जांच व आवेदन कर सकेंगे। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।कासगंज 325005अमांपुर 288212पटियाली 321497प्रारूप 6 नाम जोड़ने के लिएप्रारूप 7 नाम हटाने के लिएप्रारूप 8 संशोधन व स्थान परिवर्तनवर्जनमतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियोंं को अवलोकन के लिए सूची उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसील के माध्यम से बीएलओ को भी सूची उपलब्ध रहेंगी। मतदाता अपना नाम सूची में देख सकेंगे- आलोक कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी