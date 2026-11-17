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ग्राम समाज की 265 वर्ग मीटर भूमि पर बना भवन खंडहर बन चुका है। इससे इलाके के किसानों को खाद और बीज का वितरण नहीं हो पा रहा है। वास्तविकता यह है कि भवन की जगह यहां झाड़ियां और खंडहर भवन के अवशेष बचे हैं, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर यह समिति पूरी तरह क्रियाशील नजर आती है। इस बाबत सहकारी संघ के सचिव नवीन पाराशर का कहना है कि उनके पास सहावर, बढ़ारी, अमांपुर, मोहनपुर और गोरहा पांच सहकारी संघों का चार्ज है। इनमें चार स्थानों पर संघ संचालित हैं, जबकि अमांपुर का भवन खंडहर हो चुका है। भवन निर्माण के लिए बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यहां दो राशन डीलरों का अटैचमेंट है लेकिन खाद और बीज का वितरण बंद है।पहले हमें इस संघ से बिना नकद पैसा लगाए सवाया प्रणाली पर गेहूं-मक्का का बढ़िया बीज उधार मिल जाता था। अब हमें बाजार से महंगे दाम पर बीज खरीदना पड़ रहा है। - अनिल सोलंकी, किसानमौके पर न तो बैठने के लिए ऑफिस है और न ही छत बची है। चारों तरफ मलबा और झाड़ियां हैं। इसके बावजूद विभाग के पोर्टल पर बिल्डिंग को 100 प्रतिशत सही दिखाया जा रहा है। - अमानत खान, किसानइमारत खंडहर होने के कारण संघ पूरी तरह ठप पड़ा है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को बुवाई के समय भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। - इबरत खान, किसानवर्जनकर्मचारियों की कमी के कारण समितियों व संघ का संचालन प्रभावित हो रहा है। कर्मियों इसी वजह से अमांपुर संघ कार्यालय नहीं खुल पा रहा। भवन के नए सिरे से निर्माण कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। - अशोक कुमार, एआर को-ऑपरेटिव