फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Youth entrusted with leadership responsibilities at the Hindu Spiritual Service Fair.

Kanpur News: हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले में युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी

Mon, 05 Oct 2026 02:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Youth entrusted with leadership responsibilities at the Hindu Spiritual Service Fair.
कानपुर। बृजेंद्र स्वरूप पार्क में 26 से 30 नवंबर तक होने वाले हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों के लिए रविवार को प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। इसमें मेले को युवाओं के अनुकूल बनाने के साथ संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने पर जोर दिया गया। तय किया गया कि मेले के अधिकतर सत्र युवाओं के मार्गदर्शन पर केंद्रित होंगे और विभिन्न आयोजनों की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपी जाएगी।
विज्ञापन

सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के जरिये प्रचार शुरू करने पर भी चर्चा हुई। मेले में जनसांख्यिकी से जुड़े आंकड़ों की प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें देर से विवाह, घटती जन्मदर और इनसे होने वाले प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। संगठन की छह थीमों पर आधारित प्रेरणादायक लघु फिल्मों का प्रदर्शन होगा। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली आध्यात्मिक व सामाजिक विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यशाला में राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी, उत्तर भारत मेला संयोजक सोमकांत शर्मा, प्रांत प्रचारक श्रीराम, प्रांत संघ चालक भवानी भीख, सीएसजेएमयू के कुलपति डॉ. विनय पाठक, डॉ. वंदना पाठक, नीतू सिंह, मेला समिति अध्यक्ष राजकुमार लोहिया, उपाध्यक्ष सुधींद्र जैन, नवेंद्रु, डॉ. अरविंद दीक्षित, डॉ. उमेश पालीवाल आदि शामिल रहे। (ब्यूरो)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed