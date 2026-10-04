कानपुर: सपाइयों ने निकाला पैदल मार्च, सीईसी का पुतला फूंकने पर पुलिस से हुई भिड़ंत

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महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद के नेतृत्व में सपा की महानगर इकाई और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों ने मार्च निकाला। सपाई लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ जैसे नारे लगाते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के चार पुतले फूंकने का प्रयास किया। पुलिस से छीनाझपटी में एक बड़ा पुतला फट गया। पुलिस से कहासुनी के बाद सपाई कलक्ट्रेट परिसर के अंदर गए और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने पुतलों के साथ बैनर और पोस्टर में छपी मुख्य चुनाव आयुक्त की फोटो जलाई। सयुस के महानगर अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी के साथ कार्यकर्ताओं ने लायर्स चौराहा पर भी तस्वीरें फूंकीं।