कानपुर: लॉ छात्रा का शव रख हंगामा, आरोपी जेल गया तब किया अंतिम संस्कार, रेलवे ट्रैक किनारे मिला था शव

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दबौली वेस्ट निवासी एलएलबी छात्रा रुचि पाल (23) बीते 28 सितंबर की शाम कोचिंग पढ़ाने गई थी। इसके बाद से लापता थी। उसका शव शुक्रवार को दबौली वेस्ट रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिला था। परिजन ने रुचि के दोस्त कानपुर देहात के पुखरायां निवासी ओमवीर यादव पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया।

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गोविंदनगर में लॉ छात्रा रुचि पाल की मौत के मामले में रविवार को परिजन ने शव रख पांच घंटे तक जमकर हंगामा किया। इस दौरन पुुलिस से भी नोझोंक हुई। परिजन आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद अंतिम का संस्कार कराने पर अड़े रहे। क्षेत्रीय नेता समझाने पहुंचे तो उन्हें भी पुलिस और आरोपी से मिलीभगत का आरोप लगा दौड़ा लिया। दोपहर बाद पुलिस ने आरोपी ओमवीर यादव को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया।