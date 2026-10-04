कानपुर: लॉ छात्रा का शव रख हंगामा, आरोपी जेल गया तब किया अंतिम संस्कार, रेलवे ट्रैक किनारे मिला था शव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 04 Oct 2026 11:00 PM IST
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गोविंदनगर में लॉ छात्रा रुचि पाल की मौत के मामले में रविवार को परिजन ने शव रख पांच घंटे तक जमकर हंगामा किया। इस दौरन पुुलिस से भी नोझोंक हुई। परिजन आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद अंतिम का संस्कार कराने पर अड़े रहे। क्षेत्रीय नेता समझाने पहुंचे तो उन्हें भी पुलिस और आरोपी से मिलीभगत का आरोप लगा दौड़ा लिया। दोपहर बाद पुलिस ने आरोपी ओमवीर यादव को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया।
दबौली वेस्ट निवासी एलएलबी छात्रा रुचि पाल (23) बीते 28 सितंबर की शाम कोचिंग पढ़ाने गई थी। इसके बाद से लापता थी। उसका शव शुक्रवार को दबौली वेस्ट रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिला था। परिजन ने रुचि के दोस्त कानपुर देहात के पुखरायां निवासी ओमवीर यादव पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया।
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दबौली वेस्ट निवासी एलएलबी छात्रा रुचि पाल (23) बीते 28 सितंबर की शाम कोचिंग पढ़ाने गई थी। इसके बाद से लापता थी। उसका शव शुक्रवार को दबौली वेस्ट रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिला था। परिजन ने रुचि के दोस्त कानपुर देहात के पुखरायां निवासी ओमवीर यादव पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया।
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पुलिस ने ओमवीर के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली लेकिन साक्ष्य के अभाव में गिरफ्तार नहीं किया। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस में परिजन ने उसकी गिरफ्तारी के मांग को लेकर हंगामा किया था। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजन शव लेकर चले गए थे।
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रविवार सुबह तक आरोपी को जेल न भेजे जाने पर परिजन फिर हंगामा करने लगे। करीब पांच घंटे बाद पुलिस ने आरोपी ओमवीर को पकड़ा और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा तरमीम कर उसे जेल भेजा।
मोबाइल पर आखिरी बातचीत गिरफ्तारी का आधार
इंस्पेक्टर गोविंदनगर अशोक दुबे ने बताया कि छात्रा के मोबाइल पर आखिरी कॉल ओमवीर की मिली है। परिजन ने आरोपी की वजह से ही रुचि की मौत होने की बात कही। आरोपी लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। इसपर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
इंस्पेक्टर गोविंदनगर अशोक दुबे ने बताया कि छात्रा के मोबाइल पर आखिरी कॉल ओमवीर की मिली है। परिजन ने आरोपी की वजह से ही रुचि की मौत होने की बात कही। आरोपी लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। इसपर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।