कानपुर: बेकाबू स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, दोस्त की हालत गंभीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 04 Oct 2026 10:18 PM IST
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पनकी थाना क्षेत्र के सरायमीता के पास रविवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक चला रहे मछरिया निवासी आदित्य राठौर (22) की मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा उसका दोस्त आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया।
मछरिया निवासी आदित्य सोलर पैनल लगाने का काम करता था। परिजन के मुताबिक रविवार सुबह करीब 11 बजे वह दोस्त आशीष के साथ पनकी में काम के लिए गया था। शाम करीब सात बजे दोनों काम खत्म कर बाइक से लौट रहे थे। सरायमीता के पास बाइक बेकाबू हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा भिड़ी। बाइक के साथ दोनों काफी दूर तक घिसटते चले गए। घायलाें को एंबुलेंस से पास के अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। आशीष को गंभीर हालत में हैलट रेफर किया गया।
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मछरिया निवासी आदित्य सोलर पैनल लगाने का काम करता था। परिजन के मुताबिक रविवार सुबह करीब 11 बजे वह दोस्त आशीष के साथ पनकी में काम के लिए गया था। शाम करीब सात बजे दोनों काम खत्म कर बाइक से लौट रहे थे। सरायमीता के पास बाइक बेकाबू हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा भिड़ी। बाइक के साथ दोनों काफी दूर तक घिसटते चले गए। घायलाें को एंबुलेंस से पास के अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। आशीष को गंभीर हालत में हैलट रेफर किया गया।
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रफ्तार की जांच में जुटी पुलिस
एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। प्रथमदृष्टया बाइक के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। वहीं, पुलिस ने आदित्य के पास मिले मोबाइल की मदद से उसके परिजन को हादसे की जानकारी दी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।
एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। प्रथमदृष्टया बाइक के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। वहीं, पुलिस ने आदित्य के पास मिले मोबाइल की मदद से उसके परिजन को हादसे की जानकारी दी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।