कानपुर: मंधना रेलवे स्टेशन टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, पार्किंग के लिए समिति ने किया निरीक्षण

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वहीं, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कार्यालय में हुई बैठक में मंधना स्टेशन के आसपास यातायात के बढ़ते दबाव से निपटने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अनवरगंज से मंधना तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण दिसंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। काम पूरा होने के बाद इस रेलखंड का मंधना अंतिम टर्मिनल स्टेशन बनेगा। इससे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के साथ वाहनों का दबाव भी बढ़ेगा। डीएम ने स्टेशन के बाहर उपलब्ध स्थानों को चिह्नित कर सुनियोजित पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए। फ्लाईओवर के नीचे भी वाहनों के लिए जगह तलाशने को कहा है।

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अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद मंधना रेलवे स्टेशन टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासन ने अभी से पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए रविवार दोपहर डीएम के अध्यक्षता में बैठक हुई। यहां कल्याणपुर बीडीओ संदीप कुमार (आईएएस) की अध्यक्षता में सहायक मंडल अभियंता फतेहगढ़ इंद्र भूषण राय, पीडब्ल्यूआई कमलेश कुमार झा, एसीपी यातायात संजय कुमार सिंह, एनएचएआई के तकनीकी प्रबंधक सुदीप मैथानी और अभिषेक मिश्रा की संयुक्त समिति बनाई गई। समिति ने निरीक्षण किया।