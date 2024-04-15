कानपुर: तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंदा, दोनों की मौत, चालक फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 05 Oct 2026 12:07 AM IST
सार
Kanpur News: दामाद से मिलकर घर लौटते समय बाइक सवार पिता-पुत्र को तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।
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विस्तार
सचेंडी थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 10:30 बजे उदयपुर कंजड़ डेरा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंदते हुए भाग निकला। हादसे में बाम्बी निवासी सुंदरलाल कुशवाहा (55) और उनके इकलौते बेटे मनोज कुशवाहा (22) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दोनों को सीएचसी कल्याणपुर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया।
परिजन के मुताबिक, सुंदरलाल रविवार को अपने बेटे मनोज के साथ सचेंडी निवासी दामाद फूल सिंह से मिलने आए थे। कुछ देर दामाद के घर रुकने के बाद दोनों बाइक से बाम्बी स्थित घर लौट रहे थे। उदयपुर कंजड़ डेरा के पास पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी और दोनों पर चढ़ाता हुआ भाग निकला। टक्कर लगते ही दोनों लहूलुहान होकर बेहोश बेहोश हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी कल्याणपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी। पिता-पुत्र की एक साथ मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मनोज परिवार का इकलौता बेटा था और राजमिस्त्री का काम करता था। उसके परिवार में एक छोटी बहन है। एक ही हादसे में पिता और इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
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परिजन के मुताबिक, सुंदरलाल रविवार को अपने बेटे मनोज के साथ सचेंडी निवासी दामाद फूल सिंह से मिलने आए थे। कुछ देर दामाद के घर रुकने के बाद दोनों बाइक से बाम्बी स्थित घर लौट रहे थे। उदयपुर कंजड़ डेरा के पास पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी और दोनों पर चढ़ाता हुआ भाग निकला। टक्कर लगते ही दोनों लहूलुहान होकर बेहोश बेहोश हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी कल्याणपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी। पिता-पुत्र की एक साथ मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मनोज परिवार का इकलौता बेटा था और राजमिस्त्री का काम करता था। उसके परिवार में एक छोटी बहन है। एक ही हादसे में पिता और इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
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सीसीटीवी से वाहन की तलाश
हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र ने बताया कि हादसे में पिता-पुत्र की मौत हुई है। वाहन का पता लगाया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र ने बताया कि हादसे में पिता-पुत्र की मौत हुई है। वाहन का पता लगाया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।