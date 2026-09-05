कानपुर: हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, मंदिर से लौट रहे युवक की मौत

टक्कर के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन