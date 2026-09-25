मौजूदा सरकार में युवाओं को नौकरियों से किया जा रहा वंचित : बेरिया

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पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया ने नयापुरवा, पंचमपुरवा, दाईताला, बकसपुरवा, कैलेई, मवैया, कुर्मी निवादा और भऊवापुरवा में जन पंचायत आयोजित कर लोगों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने के लिए बूथ स्तर पर आमजन को जोड़ा जाए। वर्तमान शासन में पीडीए समाज के हक व अधिकार छीने जा रहे हैं। अब समाज को एकजुट होकर इन्हें जवाब देने का समय आ गया है।कार्यक्रम संयोजक पीएस वर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार संविधान व आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाया कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को बंद कर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, ताकि गरीबों और पिछड़ों के बच्चे पढ़-लिखकर अपने अधिकारों पर सवाल न उठा सकें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनने पर बंद पड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं को दोबारा शुरू कराया जाएगा। प्रधान धीरेंद्र कटियार, रामू राजपूत व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।