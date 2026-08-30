हमीरपुर में कजली मेला देखने गए युवक पर चाकू से हमला, आंख के पास लगा वार; आरोपी गिरफ्तार
Hamirpur News: थाना बिवांर की कुन्हेटा चौकी क्षेत्र के टीहर गांव में शनिवार शाम कजली जुलूस और मेला देखने के दौरान हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया।
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चाकू का वार युवक की दाहिनी आंख के पास लगा, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीहर निवासी रौनक पुत्र श्याम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार शाम करीब छह बजे वह गांव के लोगों के साथ कजली जुलूस और मेला देखने गया था। इसी दौरान गांव का शिवम पुत्र सोहन पाल वहां पहुंचा और उसके साथ गालीगलौज करने लगा। रौनक ने जब इसका विरोध किया तो शिवम ने चाकू से उस पर वार कर दिया।
चाकू का वार रौनक की दाहिनी आंख के पास लगा और वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायल का उपचार कराया।
थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि घायल युवक का उपचार कराया गया है। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारदार हथियार से हमला करने की धारा 181(1) समेत अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।