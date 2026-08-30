हमीरपुर में कजली मेला देखने गए युवक पर चाकू से हमला, आंख के पास लगा वार; आरोपी गिरफ्तार

चाकू का वार युवक की दाहिनी आंख के पास लगा, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीहर निवासी रौनक पुत्र श्याम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार शाम करीब छह बजे वह गांव के लोगों के साथ कजली जुलूस और मेला देखने गया था। इसी दौरान गांव का शिवम पुत्र सोहन पाल वहां पहुंचा और उसके साथ गालीगलौज करने लगा। रौनक ने जब इसका विरोध किया तो शिवम ने चाकू से उस पर वार कर दिया।

विज्ञापन