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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Work began only after a protest was staged over the dilapidated state of Ramlila Maidan.

Kanpur News: रामलीला मैदान की बदहाली पर दिया धरना तो शुरू हुआ काम

Sat, 10 Oct 2026 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:39 AM IST
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Work began only after a protest was staged over the dilapidated state of Ramlila Maidan.
कानपुर। धरीपुरवा रामलीला मैदान की बदहाल व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को सपा युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी के नेतृत्व में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रभु श्रीराम की रामलीला से जुड़े धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल पर अव्यवस्थाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैदान में मलबा पड़ा है, सीवर खुले हैं, डिवाइडर की सरिया निकली हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और अतिक्रमण व्याप्त है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग की। तीन घंटे बाद जोन-2 के जोनल अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम लगाकर काम शुरू कराया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष डॉ. एसपी राजपूत, प्रबंधक देवेंद्र चौहान, रामा यादव, विकास वर्मा, धीरू पटेल, संदीप यादव, केशव यादव आदि रहे। (संवाद)
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