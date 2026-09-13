Kanpur News: महिला उद्यमियों को मिलेगी उड़ान, खुलेंगे एसएचजी और लखपति दीदी के खाते

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद में 10212 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इनसे जुड़ी करीब 112477 महिलाएं अपने कौशल के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद का कारोबार कर रही है। इसके अलावा मिशन ने पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को समूह से जोड़ने का लक्ष्य एनआरएलएम विभाग को दिया है। इसके लिए डीएमएम व बीएमएम ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं से संपर्क कर समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही नए गठित समूहों के बैंकों में खाते खुलवाकर सीसीएल के ऋण दिलवाने में सहायता कर रहे हैं। जिससे वह खुद का कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके।जिला मिशन प्रबंधक बृजेश कुमार ने बताया कि जनपद में करीब 59 ग्रामीण बैंक की शाखाएं संचालित हैं। इन ग्रामीण बैंकों की तरफ से उड़ान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक शाखा में कम से कम दो नए एसएचजी के खाते खोलते हुए उन्हें सीसीएल के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही दो लखपति दीदी के खाते खोल कर उद्यमिता ऋण का वितरण किया जाना है।यह अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि व महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। उपायुक्त एनआरएलएम अशोक कुमार ने बताया कि 15 से 18 सितंबर तक चलाए जाने वाले उड़ान अभियान में नए एसएचजी व लखपति दीदी के खाते खोलते हुए ऋण दिलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।