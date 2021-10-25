Kanpur News: फंदे से लटका मिला महिला का शव

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सरवनखेड़ा। गजनेर थाना क्षेत्र के मदकपुरवा में शुक्रवार शाम एक महिला का शव घर के अंदर पंखे के कुंडे पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मदकपुरवा राकेश सिंह की पत्नी गुड़िया (40) गांव में दो बच्चों के साथ रहती थी। शुक्रवार शाम को उसका शव फंदे पर लटका मिला। घर के बाहर खेल रहा बेटा शिवा और बेटी लक्ष्मी जब अंदर पहुंचे तो मां का शव फंदे पर देख शोर मचाया। इसके बाद पड़ोसी एकत्र हो गए। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी गजनेर थाना पुलिस को दी। मौके पर आई पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि गुड्डी अपने दोनों बच्चों के साथ गांव में रहती थी। जबकि पति राकेश गुड़गांव में रखकर प्राइवेट नौकरी करते है। वहीं पर उसकी मां सुमन भी साथ में रहती है। घटना के बाद पड़ोसियों ने फोन से मृतका के पति को सूचना दी है। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया मौके पर जाकर जांच की गई है। परिवार के लोगों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)