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मोतीझील चौराहे पर लग रहे जाम में सवारियों से भरा ई-रिक्शा जल्दी हटवाने को लेकर मंगलवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच विवाद हो गया। ई-रिक्शा आगे बढ़वाने के दौरान उसमें बैठी महिला के साथ मौजूद मासूम बच्चा सड़क पर गिर गया। उसके माथे पर आंख के ऊपर चोट आ गई। इसके बाद गोद में बच्चे को लिए महिला ट्रैफिक सिपाही से भिड़ गई। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करती है।