{"_id":"6abbaf67af37688b390bfafa","slug":"woman-consumes-pesticide-at-ssp-s-office-after-teacher-accused-of-false-marriage-promise-is-not-arrested-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: शादी का झांसा देने के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी न होने पर महिला ने एसएसपी कार्यालय में कीटनाशक पिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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भरथना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2013 में इकदिल क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुई थी। वर्ष 2014 में पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महिला अपने 11 वर्षीय बेटे का भरण-पोषण करने के लिए इटावा के एक निजी अस्पताल में काम करने लगी। वर्ष 2025 में उसकी मुलाकात अरुण कुमार गौतम से हुई। दोनों में मोबाइल पर बातचीत होने लगी। महिला के मुताबिक अरुण ने उसे बताया कि उसकी पत्नी भी काफी समय पहले घर से चली गई है और वह अकेला रहता है। आरोप है कि अरुण ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाए। विज्ञापन शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी शिक्षक और उसके परिजनों की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध महिला ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

महिला के अनुसार उसने कई बार शादी करने के बाद ही संबंध बनाने की बात कही, लेकिन आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार संबंध बनाए। लखना और इटावा में किराये के मकान में भी उसके साथ यौन शोषण किया गया। बाद में गांव ले जाकर जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी होने की बात कही। महिला का आरोप है कि आरोपी चकरनगर के राजपुर में शिक्षक है। कोर्ट के आदेश पर 19 सितंबर को बकेवर थाने में अरुण, उसके भाई असित कुमार, मां राममूर्ति देवी, असित की पत्नी अंजू देवी और पिता मलखान सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला का कहना है कि दस दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना प्रभारी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।



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