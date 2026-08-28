औरैया: पैसे के लेनदेन के विवाद में रेलवे ट्रैक पर पहुंची महिला, ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश

पूछताछ में सामने आया कि महिला ने कुछ रुपये अपने भतीजे को दिए थे। रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात से नाराज होकर महिला घर से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची थी। पुलिस ने महिला के पति रामकुमार पुत्र जगदीशनारायण को सूचना देकर मौके पर बुलाया। कुछ देर बाद रामकुमार अपने दोनों बच्चों रॉकी (12) और शिवा (4) के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे। पुलिस ने पति-पत्नी और बच्चों को साथ बैठाकर काफी देर तक समझाया-बुझाया।