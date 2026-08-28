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औरैया: पैसे के लेनदेन के विवाद में रेलवे ट्रैक पर पहुंची महिला, ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश

Fri, 28 Aug 2026 08:25 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,औरैया Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 08:25 PM IST
सार

Auraiya News: पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद से नाराज एक महिला शुक्रवार शाम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई और ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश की।

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Woman Attempts Suicide on Railway Track Amid Money Dispute in Achalda, Rescued by Locals
महिला ने की आत्महत्या की कोशिश - फोटो : amar ujala

विस्तार
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महिला को रेलवे ट्रैक पर खड़ा देख आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया। लोगों ने महिला को ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर बैठाया और पुलिस को सूचना दी। बिधूना कोतवाली क्षेत्र के कछपुरा गांव निवासी रितु देवी (40) पत्नी रामकुमार शुक्रवार शाम करीब पौने सात बजे रोते हुए रेलवे क्रॉसिंग 13 बी पर पहुंचीं।

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इसके बाद वह रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगीं। महिला को इस तरह रेलवे ट्रैक पर खड़ा देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत सक्रिय हो गए। लोगों ने महिला को पकड़कर ट्रैक से हटाया और एक तरफ बैठाया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से बातचीत कर मामले की जानकारी ली।

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पूछताछ में सामने आया कि महिला ने कुछ रुपये अपने भतीजे को दिए थे। रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात से नाराज होकर महिला घर से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची थी। पुलिस ने महिला के पति रामकुमार पुत्र जगदीशनारायण को सूचना देकर मौके पर बुलाया। कुछ देर बाद रामकुमार अपने दोनों बच्चों रॉकी (12) और शिवा (4) के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे। पुलिस ने पति-पत्नी और बच्चों को साथ बैठाकर काफी देर तक समझाया-बुझाया।

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पुलिस की समझाइश के बाद महिला शांत हुई। इसके बाद पुलिस ने महिला को उसके पति और बच्चों के साथ घर भेज दिया। समय रहते स्थानीय लोगों की नजर पड़ने और तत्परता दिखाने से महिला की जान बच गई।
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