हमीरपुर: तहसील परिसर में महिला ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या का किया प्रयास, पुलिस ने बचाई जान

इलाहीतालाब निवासी बदरून निशां ने तहसील परिसर में पहुंचकर एक बोतल में भरे पेट्रोल को अपने ऊपर डालने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एसआई और महिला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उससे बोतल छीन ली और उसे जिलाधिकारी के सामने पेश कराया। महिला ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए पति समीर मोहम्मद पर दूसरी शादी करने तथा उसे बच्चों से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। उसने आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए पति के घर में बच्चों समेत रहने और भरण-पोषण का खर्च दिलाने की मांग की।

विज्ञापन