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हमीरपुर: तहसील परिसर में महिला ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या का किया प्रयास, पुलिस ने बचाई जान

Sat, 03 Oct 2026 06:46 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 03 Oct 2026 06:46 PM IST
सार

Hamirpur News: महिला ने पति पर दूसरी शादी करने व बच्चों से मिलने पर रोक लगाने का आरोप लगाया है।  

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Woman attempts suicide by dousing herself with petrol at Tehsil complex; police save her
फरियादी महिला से पेट्रोल की बोतल छीनते एसआई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इलाहीतालाब निवासी बदरून निशां ने तहसील परिसर में पहुंचकर एक बोतल में भरे पेट्रोल को अपने ऊपर डालने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एसआई और महिला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उससे बोतल छीन ली और उसे जिलाधिकारी के सामने पेश कराया। महिला ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए पति समीर मोहम्मद पर दूसरी शादी करने तथा उसे बच्चों से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। उसने आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए पति के घर में बच्चों समेत रहने और भरण-पोषण का खर्च दिलाने की मांग की।

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