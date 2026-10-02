Hamirpur News: जल निकासी बाधित, विधायक ने देखी हकीकत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:37 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। जेके सीमेंट फैक्टरी की ओर से इंगोहटा-बदनपुर चक मार्ग और जलनिकासी व्यवस्था बाधित किए जाने की शिकायत पर सदर विधायक डॉ. मनोज प्रजापति ने हकीकत देखी। शुक्रवार को तहसीलदार हिमांशु सिंह के साथ वह मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को पत्र भेजकर बंद चक मार्ग खुलवाने तथा जलनिकासी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
किसानों ने विधायक को बताया कि फैक्टरी के समीप बदनपुर को जोड़ने वाला पुराना सरकारी चक मार्ग बाउंड्रीवॉल बनाकर और खाई खोदकर बंद कर दिया गया है। इससे जलनिकासी बाधित होने के कारण आसपास के खेतों में जलभराव हो गया है। किसानों का आरोप है कि फैक्टरी से निकलने वाले दूषित पानी और जलभराव से फसलें प्रभावित हो रही हैं। निरीक्षण के दौरान बीडी प्रजापति, भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र दीक्षित, पूर्व प्रधान सुघर सिंह, रामचंद्र शर्मा, इकबाल समेत कई किसान मौजूद रहे। वहीं फैक्टरी मैनेजर अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि चकरोड में कब्जा करने का आरोप निराधार है। चकमार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। आगे मिट्टी पड़ी होने के कारण पानी का बहाव रुका हुआ है।
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किसानों ने विधायक को बताया कि फैक्टरी के समीप बदनपुर को जोड़ने वाला पुराना सरकारी चक मार्ग बाउंड्रीवॉल बनाकर और खाई खोदकर बंद कर दिया गया है। इससे जलनिकासी बाधित होने के कारण आसपास के खेतों में जलभराव हो गया है। किसानों का आरोप है कि फैक्टरी से निकलने वाले दूषित पानी और जलभराव से फसलें प्रभावित हो रही हैं। निरीक्षण के दौरान बीडी प्रजापति, भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र दीक्षित, पूर्व प्रधान सुघर सिंह, रामचंद्र शर्मा, इकबाल समेत कई किसान मौजूद रहे। वहीं फैक्टरी मैनेजर अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि चकरोड में कब्जा करने का आरोप निराधार है। चकमार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है। आगे मिट्टी पड़ी होने के कारण पानी का बहाव रुका हुआ है।
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