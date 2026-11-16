Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Wellness is not merely treatment it is an art of living.

Kanpur News: वेलनेस केवल उपचार नहीं, जीवन जीने की कला है

Mon, 16 Nov 2026 01:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Wellness is not merely treatment it is an art of living.
कानपुर। वेलनेस, आयुर्वेद, अध्यात्म और स्वस्थ जीवनशैली पर गहन मंथन के लिए कानपुर सुपर 100 व दिव्यांबर वेलनेस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। शुभारंभ विधायक नीलिमा कटियार, वास्तुशास्त्री विमल झाझरिया ने किया।
विज्ञापन


विधायक ने कहा कि कानपुर को स्वस्थ और संस्कारित शहर बनाने के लिए दिव्यांबर वेलनेस सेंटर एक मील का पत्थर साबित होगा। वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक ने कहा कि वेलनेस केवल उपचार नहीं, जीवन जीने की कला है। व्यक्ति के स्वयं स्वस्थ होने के साथ ही समाज को भी स्वस्थ करना असली वेलनेस है।
विज्ञापन


वास्तुशास्त्री विमल झाझरिया ने कहा कि व्यक्ति को तन, मन और आत्मा तीनों स्तर पर स्वस्थ होने की जरूरत है। इस मौके पर डॉ. सिधांशु राय, पूर्व मंडलायुक्त अजयदीप सिंह, डॉ. नरेंद्र मोहन, आध्यात्मिक विशेषज्ञ रुद्रयोगी, डॉ. एसके मिश्रा, डॉ. अंकित, डॉ. अमरनाथ कश्यप, निर्मल झाझरिया, दिनेश वार्ष्णेय, अनीता त्यागी, रोमी चावला, अनिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed