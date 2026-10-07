Kanpur News: मौसम हुआ साफ, अगेती आलू बोआई में तेजी
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:28 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
तालग्राम। बारिश से पहले आलू की बोआई का काम काफी धीमी गति से शुरू हुआ लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह में तेज बारिश से किसानों को बोआई रोकनी पड़ी। इससे आलू की अगेती फसल की बोआई में देरी हुई है। अब मौसम साफ होते ही किसानों ने आलू बोआई तेजी से शुरू कर दी है।
कुशलपुरवा गांव निवासी राजेश प्रजापति ने बताया कि आलू की अगेती फसल की बोआई सितंबर में शुरू हो जाती है लेकिन इस बार बारिश के कारण किसान खेतों में आलू की बोआई की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गोविंदपुर पर निवासी संतोष कुमार ने बताया कि खाली पड़े खेतों में पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गयी थी, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज से अब बोआई में देरी हुई है। चचियापुर निवासी किसान अशोक ने बताया कि आलू की अगेती फसल नवंबर माह में तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार दिसबंर माह में तैयार होगी। इसका असर रबी की फसल पर भी पड़ेगा।
ताहपुर निवासी वीरेंद्र ने बताया कि अगेती आलू के लिए बीज घरों में 15 दिनों से पड़ा है। अब बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने और मौसम साफ होने से आलू बोआई में तेजी आई है। कृषि तकनीकी सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह का कहना है कि बारिश के कारण अगेती आलू की बोआई कुछ देर से शुरू हो सकी। भविष्य में आलू के रैट अच्छे रहने की उम्मीद है। किसान संतुलित खाद का प्रयोग कर आलू बीज को संशोधित कर बोआई करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
कुशलपुरवा गांव निवासी राजेश प्रजापति ने बताया कि आलू की अगेती फसल की बोआई सितंबर में शुरू हो जाती है लेकिन इस बार बारिश के कारण किसान खेतों में आलू की बोआई की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गोविंदपुर पर निवासी संतोष कुमार ने बताया कि खाली पड़े खेतों में पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गयी थी, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज से अब बोआई में देरी हुई है। चचियापुर निवासी किसान अशोक ने बताया कि आलू की अगेती फसल नवंबर माह में तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार दिसबंर माह में तैयार होगी। इसका असर रबी की फसल पर भी पड़ेगा।
विज्ञापन
ताहपुर निवासी वीरेंद्र ने बताया कि अगेती आलू के लिए बीज घरों में 15 दिनों से पड़ा है। अब बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने और मौसम साफ होने से आलू बोआई में तेजी आई है। कृषि तकनीकी सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह का कहना है कि बारिश के कारण अगेती आलू की बोआई कुछ देर से शुरू हो सकी। भविष्य में आलू के रैट अच्छे रहने की उम्मीद है। किसान संतुलित खाद का प्रयोग कर आलू बीज को संशोधित कर बोआई करें।
विज्ञापन