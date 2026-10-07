Kanpur News: मौसम हुआ साफ, अगेती आलू बोआई में तेजी

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कुशलपुरवा गांव निवासी राजेश प्रजापति ने बताया कि आलू की अगेती फसल की बोआई सितंबर में शुरू हो जाती है लेकिन इस बार बारिश के कारण किसान खेतों में आलू की बोआई की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गोविंदपुर पर निवासी संतोष कुमार ने बताया कि खाली पड़े खेतों में पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गयी थी, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज से अब बोआई में देरी हुई है। चचियापुर निवासी किसान अशोक ने बताया कि आलू की अगेती फसल नवंबर माह में तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार दिसबंर माह में तैयार होगी। इसका असर रबी की फसल पर भी पड़ेगा।ताहपुर निवासी वीरेंद्र ने बताया कि अगेती आलू के लिए बीज घरों में 15 दिनों से पड़ा है। अब बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने और मौसम साफ होने से आलू बोआई में तेजी आई है। कृषि तकनीकी सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह का कहना है कि बारिश के कारण अगेती आलू की बोआई कुछ देर से शुरू हो सकी। भविष्य में आलू के रैट अच्छे रहने की उम्मीद है। किसान संतुलित खाद का प्रयोग कर आलू बीज को संशोधित कर बोआई करें।