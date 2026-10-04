कानपुर में जल संकट: जूही कला में एक हफ्ते से सप्लाई ठप, चार कॉलोनियों में हाहाकार, टैंकर से आपूर्ति की मांग

कानपुर में दक्षिण क्षेत्र के वार्ड 84 जूही कला में करीब एक सप्ताह से जलापूर्ति बाधित होने से लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। बैराज और गुजैनी टंकी से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण जूही लाल कॉलोनी, हरी कॉलोनी, सफेद कॉलोनी और निरालानगर के कुछ हिस्सों में लोग परेशान हैं। पार्षद अमित जायसवाल ने बताया कि जानकारी के अनुसार अभी दो-तीन दिन और जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है।

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