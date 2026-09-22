फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Virat qualifies for the fifth trial; just one step away from the Indian team.

Kanpur News: विराट ने पांचवां ट्रायल किया क्वालीफाई, इंडिया टीम से एक कदम दूर

Tue, 22 Sep 2026 02:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Virat qualifies for the fifth trial; just one step away from the Indian team.
कानपुर। डीपीएस आजादनगर के कक्षा नौ के छात्र विराट आनंद ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया टीम ट्रायल की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। 19 सितंबर को भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में विराट ने इंडिया टीम चयन का पांचवां ट्रायल भी क्वालीफाई कर लिया।
विज्ञापन

सिविल लाइंस निवासी विराट कोच अभय सिंह की देखरेख में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इंडिया टीम चयन प्रक्रिया में विराट के लिए अब अगला पड़ाव छठा ट्रायल है। इसमें क्वालीफाई करते ही उनके लिए इंडिया टीम में चयन का रास्ता साफ हो जाएगा। विराट वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष मिश्रा के बेटे हैं। उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन से परिवार और प्रशिक्षक को भी उनसे अगले ट्रायल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed