Kanpur News: वेटरेंस क्रिकेटरों की टी-20 चैंपियनशिप चार अक्तूबर से

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यूपीवीसीए की डॉ. गौरहरि सिंहानिया यूपी इंटर डिस्ट्रिक्ट टी-20 चैंपियनशिप का आयोजन इस बार चार अक्तूबर से 24 जनवरी 2027 तक होगा। प्रतियोगिता में 35 जिलों की टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। झांसी, मऊ, इटावा, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और जालौन को भी शामिल किया गया है।अध्यक्ष आईएम रोहतगी ने बताया कि पहली बार आठ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इसमें बरेली के ओपी कोहली, बिजनौर के अमारूद्दीन, गोरखपुर के विनय सिंह, हाथरस के राजेश शर्मा, कानपुर के जफर आलम, बांदा के प्रदीप गुप्ता, इलाहाबाद के सोमेश्वर पांडेय और जीबीनगर के नीलमणि द्विवेदी शामिल हैं।सचिव गिरीश कपूर ने बताया कि चारों जोन में टीमें दो-दो पूल में बांटी जाएंगी। लीग मुकाबलों के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमें नॉकआउट में प्रवेश करेंगी। चैंपियन को एक लाख और रनरअप को 50 हजार का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। जितेंद्र अवस्थी, राहुल सप्रू, विवेक जॉन, जय बजाज, आशू मेहरोत्रा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।