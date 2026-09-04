Kanpur News: हैलट की ओर से मरियमपुर की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन

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- फजलगंज चौराहे की ओर से आने वाले वाहनों को मरियमपुर चौराहे से जेके मंदिर और पालीवाल तिराहे की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे वाहन मरियमपुर तिराहे से बाएं मुड़कर चैन फैक्टरी चौराहा, सब्जी मंडी तिराहा और विजय नगर होते हुए निकलेंगे।- गोल चौराहा, मोतीझील और जरीब चौकी की ओर से आने वाले वाहन कोकाकोला चौराहे से नजीराबाद थाना और जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे। इन्हें जरीब चौकी क्रॉसिंग से फजलगंज की ओर कालपी रोड होते हुए भेजा जाएगा।- मरियमपुर चौराहे से भी किसी वाहन को नजीराबाद थाना और जेके मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहन फजलगंज चौराहे की ओर होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।- आईटीआई पांडुनगर के खाली मैदान में।- लाजपत नगर गुरुद्वारा तिराहे से जेके मंदिर के पूर्वी गेट तक सड़क किनारे दोनों तरफ।ट्रैफिक कंट्रोल रूम 9305104340ग्रीन कॉरिडोर सेल 9454402413........कानपुर। जन्माष्टमी पर चार सितंबर को दोपहर तीन बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक हरजिंदर नगर चौराहा और आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रामादेवी चौराहे से उन्नाव की ओर जाने वाले सभी वाहन हरजिंदर नगर चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन जगदंबा पेट्रोल पंप के सामने बने रैंप से ऊपर चढ़कर उन्नाव की ओर जाएंगे। वहीं, कैंट की ओर से आने वाले वाहन लालबंगला की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को जगईपुरवा तिराहा, केडीए चौराहा और जेके चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को भेजा जाएगा।