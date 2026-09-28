Kanpur News: अपस्टार्ट- 2026 से नए स्टार्टअप के बिजनेस आइडिया को मिलेगी राह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आईआईटी कानपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अनुसार अपस्टार्ट पारंपरिक स्टार्टअप प्रतियोगिताओं से अलग है। इसमें स्क्रीनिंग के दौरान संस्थापकों को विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और आमने-सामने मेंटरशिप का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने बिजनेस प्लान को और बेहतर कर सकेंगे। प्रतियोगिता का पहला चरण 10 अक्तूबर को दिल्ली में होगा। इसके लिए स्क्रीनिंग एक से तीन अक्तूबर तक चलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।फिर बंगलूरू और हैदराबाद में 24 अक्तूबर को चरण आयोजित होंगे। इन शहरों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर और स्क्रीनिंग 16 से 18 अक्तूबर तक होगी। मुंबई में पांच दिसंबर को प्रतियोगिता होगी, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे और स्क्रीनिंग 28 से 30 नवंबर तक होगी।18 लाख रुपये तक का पुरस्कार : अपस्टार्ट-2026 में कुल 18 लाख तक की पुरस्कार राशि रखी गई है।चयनित स्टार्टअप को मौके पर फंडिंग, संस्थागत इनक्यूबेशन, उद्योग जगत से नेटवर्किंग और मीडिया एक्सपोजर के अवसर मिलेंगे। फिनटेक, हेल्थटेक, डीपटेक, वेब तीन और साइबर सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे शुरुआती चरण के स्टार्टअप आवेदन कर सकते हैं।