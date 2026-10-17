Kanpur News: सिद्धि की फिरकी से क्वार्टर फाइनल में पहुंची यूपी टीम

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किदवईनगर स्थित रतनलाल शर्मा स्टेडियम में कोच हैदर रिजवी के मार्गदर्शन में अभ्यास करने वाली सिद्धि अपनी सटीक लाइन-लेंथ और गेंदों में विविधता से बल्लेबाजों को परेशान कर रही हैं। गेंद को टर्न कराने के साथ गति में बदलाव और तेजी से अंदर की ओर आने वाली गेंद उनकी प्रमुख खूबियां हैं। किदवईनगर के एच ब्लॉक निवासी हरीश चंद्र मिश्रा और शालिनी मिश्रा की 18 वर्षीय बेटी सिद्धि ने आठ साल पहले क्रिकेट का सफर शुरू किया था। उन्होंने स्पिन गेंदबाजी को अपनी ताकत बनाया और लगातार मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई।इन दिनों वह वडोदरा में आयोजित अंडर-19 टी-20 सीरीज में उत्तर प्रदेश टीम से खेल रही हैं। सिद्धि ने बिहार के खिलाफ पहले मैच में 3.3 ओवर में तीन रन देकर एक विकेट लिया। पंजाब के खिलाफ दूसरे मुकाबले में चार ओवर में 13 रन देकर दो विकेट चटकाए। उत्तराखंड के खिलाफ तीसरे मैच में 3.2 ओवर में 14 रन दिए। इसके बाद चंडीगढ़ के खिलाफ 17 रन देकर दो और आंध्र प्रदेश के खिलाफ 14 रन देकर दो विकेट हासिल किए।अब तक की प्रमुख उपलब्धियां- अंडर-19 वनडे सीरीज में चार मैचों में 12 विकेट।- अंडर-16 जूनियर महिला वर्ग के पांच मैचों में 10 विकेट झटके।- जेएनटी क्रिकेट लीग के पांच मैचों में 11 विकेट लिए।- केसीए महिला क्रिकेट लीग के पांच मैचों में 19 विकेट हासिल किए।