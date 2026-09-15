Kanpur News: राष्ट्रीय माउंटेन बाइक चैंपियनशिप के लिए यूपी टीम घोषित

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सीनियर पुरुष वर्ग में चित्रकूट के शिव सिंह, सहारनपुर के एहकम, प्रयागराज के महाबली, मेरठ के महेश पाल साहू और गोविंद का चयन हुआ है। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग में मिर्जापुर के आनंद कुमार सिंह, जूनियर बालक वर्ग में सहारनपुर के कार्तिक मौर्या और सब जूनियर बालक वर्ग में सहारनपुर के हर्षित सिरोही टीम में शामिल हैं। सीनियर महिला वर्ग में अयोध्या की चांदनी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। विज्ञापन

मैनेजर अवधेश कुमार विश्वकर्मा और कोच सैय्यद मरदान अली होंगे। टीम 27 सितंबर को भुवनेश्वर होते हुए पलासा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी और 29 सितंबर को ओडिशा पहुंचेगी। विज्ञापन विज्ञापन

सीनियर पुरुष वर्ग में चित्रकूट के शिव सिंह, सहारनपुर के एहकम, प्रयागराज के महाबली, मेरठ के महेश पाल साहू और गोविंद का चयन हुआ है। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग में मिर्जापुर के आनंद कुमार सिंह, जूनियर बालक वर्ग में सहारनपुर के कार्तिक मौर्या और सब जूनियर बालक वर्ग में सहारनपुर के हर्षित सिरोही टीम में शामिल हैं। सीनियर महिला वर्ग में अयोध्या की चांदनी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।मैनेजर अवधेश कुमार विश्वकर्मा और कोच सैय्यद मरदान अली होंगे। टीम 27 सितंबर को भुवनेश्वर होते हुए पलासा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी और 29 सितंबर को ओडिशा पहुंचेगी।

कानपुर। ओडिशा के महेंद्रगिरी में एक से चार अक्तूबर तक 23वीं सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। यहां के लिए उत्तर प्रदेश की टीम घोषित की गई है। रविवार को ट्रांसगंगा सिटी में हुए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में टाइमिंग के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया।