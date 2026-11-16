Kanpur News: यूपी ने बंगाल को 27 रन से हराया

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भुवनेश्वर के केआईआईटी क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पश्चिम बंगाल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यूपी की टीम बंगाल के गेंदबाजों के सामने 20 ओवर में 90 रन पर सिमट गई। अर्चना देवी ने एक छोर संभालते हुए 42 रन बनाए जबकि कानपुर की गरिमा यादव ने 10 रन का योगदान दिया। बंगाल की ओर से टाइटस साधु ने चार, रूपल तिवारी ने तीन, प्रतिभा मंडी ने दो और बिदिशा डे ने एक विकेट लिया।पश्चिम बंगाल की टीम यूपी के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 14.1 ओवर में 63 रन पर ऑलआउट हो गई। संदीपता पात्रा और टाइटस साधु ने 13-13, सास्थी मंडल और सुजाता डे ने 12-12 रन बनाए। खुशी त्यागी ने छह विकेट लेकर बंगाल की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। अर्चना देवी ने भी दो विकेट झटककर जीत पक्की कर दी। अब उत्तर प्रदेश का तीसरा मुकाबला 17 नवंबर को सौराष्ट्र के साथ खेला जाएगा। फिलहाल सौराष्ट्र ने लीग में खेले गए दोनों मुकाबले हारे हैं, ऐसे में यूपी की टीम सौराष्ट्र पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी।