उन्नाव हादसा: तेज रफ्तार लोडर का कहर, दो बाइकों में मारी टक्कर, दो की मौत और दो घायल, परिजनों में मचा कोहराम
Unnao News: उन्नाव-मोहनलालगंज मार्ग पर तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि भागते समय लोडर की चपेट में आने से दूसरी बाइक सवार दो सगे भाई घायल हो गए। वहीं, फरार चालक की तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
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उन्नाव जिले के पुरवा कस्बे में उन्नाव-मोहनलालगंज मार्ग पर मोहल्ला दुर्गापुर स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार की रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। भागते समय एक और बाइक में टक्कर मारते निकल गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक में सवार रोजगार सेवक व उनके भाई घायल हुए हैं। हादसे के वक्त बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।
पुरवा नगर के मोहल्ला दुर्गापुर निवासी अजय कुशवाहा (26) और शीतलगंज निवासी तुलसीराम (50) के साथ ससुराल मौरावां से तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे था। देर रात लौटते समय दही-मोहनलालगंज मार्ग पर दुर्गापुर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी।
भागने के प्रयास में एक और बाइक को मारी टक्कर
हादसे में अजय और तुलसीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। भागने के प्रयास में लोडर ने एक और बाइक में भी टक्कर मार दी। दूसरी बाइक में सवार बकुलीखेड़ा निवासी रोजगार सेवक सुरेंद्र लोधी (38) और उनके बड़े भाई सज्जन लोधी (57) घायल हो गए। पुलिस ने चारों को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने अजय कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
तुलसीराम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर हैलट रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी बाइक में सवार सुरेंद्र और सज्जन का सीएचसी में इलाज चल रहा है। हादसे के चालक लोडर लेकर भाग गया। कोतवाल सचिन गुप्ता ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी जांची जा रही है।