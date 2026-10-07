उन्नाव: पिता ने बेटों संग की छोटे बेटे की हत्या, धारदार हथियार से काटा, बंटवारे को लेकर था विवाद, एक गिरफ्तार

उन्नाव जिले के गंजमुरादाबाद के मोहल्ला खत्रियाना में घर के बटवारे को लेकर चल रहे विवाद में पिता और भाई ने मिलकर तीसरे नंबर के भाई को कमरे में बंद कर पहले हत्या का प्रयास किया। लेकिन जब वह कुंडी खोलकर भागने लगा, तो धारदार हथियार से कई वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना स्थल से करीब 20 मीटर दूर सड़क पर जाकर वह गिरा और मौत हो गई।

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पुलिस ने जांच की और एक दिव्यांग भाई को हिरासत में लिया है। वहीं, अन्य आरोपी मौके से भाग निकले। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा गंजमुरादाबाद के मोहल्ला खत्रियाना निवासी दिलशाद मोची उर्फ पप्पू (35) पुत्र मुर्तजा मोची अपना लोडर चलाता था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में कई वर्षों से घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।