उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का परिवार अड़ा, सीएम योगी के आने तक अंतिम संस्कार नहीं

उन्नाव दुष्कर्म केस की पीड़िता का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले बगैर शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हैं। पीड़िता के पिता ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री खुद नहीं आते, वह अपनी लड़की का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि, स्थानीय स्तर पर उसे मनाने की कोशिश की जा रही है।

Sister of Unnao rape victim: We demand that Yogi sir should visit us and give an immediate decision. #Unnao pic.twitter.com/3TiXlw8BL3