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Kanpur News: विवि ने जीता अंतर महाविद्यालय बॉस्केटबाल का खिताब

Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:05 AM IST
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University wins inter-college basketball title
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में शुक्रवार को अंतर महाविद्यालय बॉस्केटबाल प्रतियोगिता हुई। इसमें मेजबान सीएसजेएमयू की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वीएसएसडी कॉलेज को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में सीएसजेएमयू के खिलाड़ियों का तालमेल, सटीक पासिंग ने वीएसएसडी कॉलेज पर 33-28 से जीत दर्ज की। विजेता टीम को खेल सुविधा निदेशक डॉ. श्रवण कुमार यादव, डॉ. राजेश प्रताप सिंह ने पुरस्कृत किया। (संवाद)
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