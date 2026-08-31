फतेहपुर: रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत, पहचान में जुटी पुलिस

सोशल मीडिया के जरिए पहचान का प्रयास

पुलिस ने मृतक की पहचान कराने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया है। आसपास के लोगों से मृतक के हुलिए और कपड़ों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सोमवार को इस क्षेत्र से गुजरने वाली किस ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।