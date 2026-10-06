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Kanpur News: यूआईईटी छात्रों ने देखे शनि और शुक्र ग्रह

Tue, 06 Oct 2026 02:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:28 AM IST
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UIET students observed the planets Saturn and Venus.
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के यूआईईटी परिसर में सोमवार को एस्ट्रोनॉमी अवेयरनेस एंड प्रैक्टिकल ऑब्जरवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी देने के साथ ही आकाशीय पिंडों का अवलोकन कराया गया।
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कार्यक्रम में 160 से अधिक छात्र शामिल हुए। टेलीस्कोप से शनि और शुक्र ग्रह को देखा और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। रोबोटिक्स क्लब के सचिव शिवेंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव एसएम मेहंदी हसन, स्टूडेंट काउंसिल के इनोवेशन सचिव अभयेंद्र पाठक, वायोम क्लब के अध्यक्ष क्षितिज मौर्य आदि मौजूद रहे।
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