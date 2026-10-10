फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Two trains stopping at Rura railway station will remain cancelled for two days.

Kanpur News: रूरा रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली दो ट्रेनें दो दिन रहेंगी रद्द

Sat, 10 Oct 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Two trains stopping at Rura railway station will remain cancelled for two days.
रूरा। दिल्ली में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते रेलवे प्रशासन ने अलग-अलग तारीखों पर दो ट्रेनों के संचालन को रद किया है। इन ट्रेनों का जनपद के रूरा रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होता है। इससे दिल्ली की तरफ जाने व आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे प्रशासन ने शनिवार और रविवार को कानपुर से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली गोमती एक्सप्रेस अप व डाउन को रद किया है। इसके अलावा शनिवार और सोमवार को दिल्ली से कानपुर की ओर आने वाली डाउन की मुरी एक्सप्रेस का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना में आवश्यक बदलाव कर लें। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि प्रदर्शन के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। असुविधा से बचने के लिए यात्री रेलवे स्टेशन रवाना होने से पहले रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 या फिर विभागीय एनटीईएस एप के माध्यम से ट्रेनों की स्थिति अवश्य जांच लें। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed